Luto en Brasil por el fallecimiento de João Gilberto

RÍO DE JANEIRO, Brasil. — Los brasileños, por lo menos la mayoría de ellos, estaban de luto el domingo por la pérdida de Joao Gilberto, quien era considerado como uno de los padres de la bossa nova y que obtuvo reconocimiento a nivel mundial en la década de 1960.



Gilberto falleció de causas naturales en la víspera en su casa ubicada en Río de Janeiro a los 88 años.

La primera plana de O Globo, uno de los principales diarios del país, tenía la frase: “El último destello de la vieja flama”, citando la letra de una de las canciones del músico brasileño.

João Gilberto foi o maior artista com que minha alma entrou em contato. Antes de completar 18 anos, aprendi com ele tudo sobre o que eu já conhecia e como conhecer tudo o que estivesse por surgir.. (texto completo no Facebook 👉🏾 https://t.co/ZYDXwi0stc ) pic.twitter.com/jq1m6pLi9L