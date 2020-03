Super Junior manda un mensaje ante contingencia por Covid-19

El grupo de K-Pop Super Junior mandó un mensaje a sus seguidores alrededor del mundo, para anunciar que debido a la contingencia por la propagación del coronavirus (Covid-19) decidieron suspender su gira hasta próximo aviso.

Everyone around the world should come together to get through #COVID19.

We hope to see you all once things are better.

We wish you all good health. 💪#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/y3R7qalOHv