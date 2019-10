My Chemical Romance regresa después de siete años de ausencia

MÉXICO.— La banda estadunidense My Chemical Romance, es otra más que se une a los reencuentros y a través de publicaciones en redes sociales, confirmaron que después de siete años de ausencia, vuelven a los escenarios.

Sin embargo, la banda estará de regreso, solo por una noche.

Like Phantoms Forever…

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT