"My own soul's warning": la nueva canción de 'The Killers'

LAS VEGAS.— La banda 'The Killers' lanzó "My own soul's warning" sencillo de su nuevo álbum "Imploding The Mirage", el cual ha sido del gusto de los fanáticos de la banda originaria de Las Vegas.

El estreno del tema se ha convertido en tendencia luego del gran apoyo que recibió por parte de los fans.

Un tema con mucho arte

La nueva canción de 'The Killers' ha llamado mucho la atención y no solo por el buen sonido, también su presentación, ya que la portada de "My own soul's warning" es un cuadro del artista Thomas Blackshear.

Esta obra de arte que acompaña el estreno de la banda, también forma parte de una serie de trabajos de Blackshear en los que retrata a los "Crow", una tribu de indios que concedieron su permiso para poder utilizar su imagen.

"Imploding The Mirage"

Este álbum es el sexto de la banda y desde su lanzamiento continúa en el #1 de las listas musicales más importantes. Cabe destacar que esto es algo que no se había logrado desde el lanzamiento de "Wonderful Wonderful" en 2017.

El disco también ha generado mucha aceptación debido a las colaboraciones con las que cuenta, algunas de ella son Lindsey Buckingham, Adam Granduciel, Blake Mills y Lucius.-Con información de El Universal.

“The Killers”:

