Myriam Montemayor y Toñita se insultan y amenazan en las redes

Myriam Montemayor y Toñita se insultaron y amenazaron en las redes sociales con mensajes muy fuertes que hasta sus mismos fans intervinieron.

La revista TvNotas reprodujo los tuiters que ambas se enviaron, en uno de ellos, Toñita llama “hipócrita” a Myriam y la hace responsable de lo que le pueda suceder a alguien de su familia.

Ambas se devolvieron los mensajes, y aunque Toñita dijo que sabe muchas cosas del pasado de la ganador de la primera generación de La Academia, ésta respondió que de ella Toñita “solo sabes mi nombre…”.

No se sabe que originó este enfrentamiento, lo que molestó a Toñita son las amenazas que dice recibió su hija de 11 años de supuestos fans de Myriam. “Te dije que pares a tus fans, no se vale que se metan con mi hija, ahora sobre ti me voy”, dice parte de un tuit envíado por la exacadémica.

Lo más grave del enfrentamiento fue un tuit de la excadémica al decir que Myriam es quien tiene más que perder “porque ella está embarazada”. Un fan respondió: “Toñita ahora si te pasaste, el embarazo es otra cosa. Desearle eso a un bebé en camino es pecado”.

La rivalidad, desde La Academia

Desde que Myriam y Toñita participaron en La Academia fue evidente que no se soportaban ni se toleraban. En varias ocasiones, los maestros las reprendiendo por su actuar, porque consideraban que era perjudicar para el programa, que fue un fenómeno en la televisión.

Disputaron a Víctor García

La ganadora de la primera generación de La Academia fue Myriam Montemayor, Tóñita no llegó a la final, pero todo indicaba que el pleito tenía su origen por Víctor García, quien fue novio de Myriam.