Nacho Cano vuelve a escena

Promete un show muy potente con temas de Mecano

ARANDA DE DUERO (EFE).— Nacho Cano anunció “un show muy potente” para su regreso a los escenarios después de 22 años y lo hará mañana sábado en Sonorama con un concierto que forma parte de un documental que estrenará en Netflix, y en el que tomarán parte grupos del panorama musical indie, con los cuales quiere “reflotar” las canciones de Mecano para las nuevas generaciones.

El músico apareció relajado en la rueda de prensa de presentación del festival en Aranda de Duero.

“No tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio”, aseguró, principalmente porque “revisitar Mecano es difícil”.

“Lo hice con el musical de ‘Hoy no me puedo levantar’, creo que bastante bien, pero es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien”, reconoció.

Argumentó que “para pelear con la voz que había en aquella época, que era quizá la mejor y lo sigue siendo”, (en referencia a Ana Torroja), había que hacerlo con gente que cantara muy bien”.

En su actuación en Sonorama interpretarán sus temas los cantantes de Miss Caffeina, Elefantes, Izal, Shinova, entre otros, a los cuales Cano elogió abiertamente.

Otra de las claves de su reaparición, dijo, es la amistad: “a estas alturas de mi vida es lo que me mueve”, aseguró.

Precisamente esa amistad desde más de 25 años con el productor de origen Javier Adrados le ayudó a descubrir buenas interpretaciones de Mecano realizadas por algunos de los grupos “indies” con los que ahora se animó a a actuar.

“Javi llevaba 25 años proponiéndome cosas y le dije que no a todas”, indicó con humor.

Escuchó a los grupos actuales interpretando a Mecano en uno de los discos producidos por Adrados y se sorprendió: “Qué bien cantan los indies”, bromeó, “en mi época no había indies, lo más indie era yo”.

El artista reflexionó sobre la música y la “gente auténtica” que está por encima del éxito y la fama. “Eso se nota y la gente lo sabe”.

Muy convencido

Nacho Cano aceptó ser parte del festival Sonorama porque se distingue de los demás por su contenido e invitados.

Nuevas versiones

Sobre su espectáculo Nacho Cano insiste en que “va a estar muy potente” y que “estos increíbles artistas y más increíbles intérpretes de canciones que no son de ellos van a elevar estas canciones y reflotarlas para las nuevas generaciones”.