Nadia admite que no se animaría a cantar hard rock

No teme probar diversos géneros

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Aunque desde el inicio de su carrera Nadia se inclinó por el pop, en su camino musical ha probado con el género ranchero, el jazz y hasta lo grupero, pero asegura que nunca apostaría por el hard rock.

“El año pasado grabé un tema con la Big Band Jazz de México y fue un gran honor participar en el disco. He cantado otras canciones como ‘Granada’, interactuando con la agrupación y con Samo. Es mucha música mexicana, pero a ritmo de jazz”, explica la intérprete.

Hace poco hizo la versión grupera de “Contigo sí”, que en 2004 dio a conocer a dueto con Yahir, y al público le gustó. “Me encanta estar innovando y experimentando alrededor del género regional mexicano. Me siento orgullosa de representar a un país que es vasto en cultura, tradiciones y colores”.

Nadia, ganadora del quinto lugar de “La Academia” (2002), ha tenido la oportunidad de cantar frente a mandatarios de otros países.

“Tengo una carrera muy bonita. En cuanto a género o ritmos, no me cerraría porque soy melómana y todo me encanta, pero lo único que no haría sería el hard rock. De ahí en fuera, todo es permitido”.

Incluso lo urbano, pues ahora que se escucha tanto, dice, “hasta estoy pensando en que podría hacer algo importante”.

Este 2019 buscará grabar su décimo disco de estudio, aunque está por definir si será de larga duración o solo EP. Finalmente, asegura que está soltera “pero feliz y muy llena en mi corazón”.