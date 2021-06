Namjoon y Jimin de BTS sorprenden cantando en español

BTS celebró su octavo aniversario con su primera presentación después de un año marcado por la pandemia de Covid-19. Como era de esperarse, el "Muster World Tour Sowoozoo 2021" se volvió tendencia en redes sociales, pero las ARMY en Latinoamérica no pudieron estar más agradecidas por un gesto particular.

Y es que el grupo conformado por Jimin, Suga, Jin, RM, Jung Kook, J-Hope y V; sorprendió con su interpretación de “Chicken Noodle Soup”, un tema que J-Hope presentara en 2019 junto a Becky G, y para el cual Kim Namjoon (RM) suplió a la latina para cantar la estrofa en español.

Las ARMY no solo agradecieron el gesto, sino que en reiterados mensajes destacaron la “fácil” pronunciación que demostró el líder de la agrupación, a quien se sumó Jimin con otra breve línea.

primero seokjin menciono a América del sur, Namjoon y jimin cantaron el rap de becky G en español, tuvimos actualizaciones, selcas, anuncio del CD de Butter y nueva canción y por ultimo Butter logro el #1 hot100 por tercera semana dándole a BTS un récord HISTORICO, AMO ESTE DIA — abi ⁷🧈 STREAM BUTTER (hiatus) (@abiseokjinnie39) June 14, 2021

De hecho, Becky G no tardó en reaccionar demostrando que su corazón también es ARMY y compartiendo los momentos que más disfrutó de la presentación:

Omg RM & Jimin KILLED it!!! 🔥😍❤️ Meeeee muerooooo 🥺🥺 https://t.co/pSzZpAqfYW — Becky G. (@iambeckyg) June 14, 2021

Artistas de K-Pop cantando en español

Si bien nadie duda del amor de ARMY por los siete integrantes de BTS, es de destacar que desde que el K-Pop invadió Latinoamérica, han sido bastantes los grupos que se han animado a cantar en español e interpretar breves estrofas de canciones en español.

De hecho, Super Junior decidió agradecer el apoyo de sus fanáticas hispanohablantes con un cover de Luis Miguel, además de colaboraciones con artistas latinos como Reik y Leslie Grace.

Apenas el mes pasado, el veterano actor y cantante Kim Hyun Joong lanzó una versión propia del tema “Despasito” de Luis Fonsi, en agradecimiento a sus fanáticas latinas que lo han mantenido vigente a través de su canal en YouTube.

BTS regresa a la cima de Billboard

Por otro lado, el 11 de junio pasado, BTS celebró ocho años desde su debut. El concierto Muster World Tour Sowoozoo 2021 incluyó temas como “Life Goes On”, “Dynamite (Tropical Remix)”, “Moving On”, “Stay”, “Fly to My Room”, “Not Today”, entre otros, en los que por supuesto estuvo incluido su más reciente sencillo “Butter”.

Cabe destacar que la celebración de BTS coronó con su retorno a la cima de la lista 100 de Billboard, gracias –precisamente- al éxito alcanzado por “Butter”.