Nano “El Cenzontle” va hacia un sueño internacional

“DMT” es el nuevo sencillo de Nano “El Cenzontle”

Hacerte de un nombre en la industria musical es uno de los sueños más recurrentes y con caminos muy distintos de recorrer y eso es algo que Edgar González Calleros mejor conocido como “Nano El Cenzontle” sabe muy bien y es que desde que optó por la música como su método de superación no ha quitado el dedo del renglón para llevar sus ilusiones a la realidad.

El rapero yucateco está viviendo días que lo acercan a sus objetivos, pues fue elegido entre los 12 representantes del Estado que participaran en la ronda eliminatoria del reality show La Academia y además acaba de estrenar el sencillo “DMT”, de su próximo disco titulado “Internacional”.

El título no es algo que eligió al azar, pues en entrevista para El Diario explicó que en múltiples ocasiones las letras de sus canciones se convierten en realidad. “Es como si fueran presagios y le puse así esperando que se pueda cumplir mi objetivo de representar a Yucatán en todo el mundo a través de mi música”.

Por ahora ya tiene listas 10 canciones para el material discográfico y espera añadir dos más antes de su lanzamiento programado para finales de este año o principios del 2020. Se trata de su octavo material de estudio, el cual realizará bajo su sello VR Music.

Nano “El Cenzontle” ya lanzó el video del primer sencillo que fue grabado con locaciones en Sisal y el parque Santa Fé en Caucel; fue un trabajo realizado con un equipo nacional porque cada vez quiere darle mayor profesionalidad a sus vídeos. “DMT” es un tema romántico en colaboración con Ah.Kin, un rapero de Cancún y producido por Cazz y Dj Arteck.

Desinformación

A pesar de la gran respuesta que tiene gracias a su talento musical no todo ha sido tan fácil debido a un fuerte problema que tuvo en el pasado y en el que ocasiones se da mucha desinformación al respecto. Nano explica que tras darse la noticia sobre su pase al casting nacional de La Academia, en internet salió una nota “bastante amarillista y con muchas mentiras”.

“Esa nota se encargó de manchar lo más que se puede mi nombre y no sé cual sea su objetivo pero si me deja preocupado. No sé cómo vaya a tomar la televisora mi pasado, pero espero que todo se de para bien, tengo muchas ilusiones de ir”, detalló.

El cantante hace referencia a una riña que sucedió en el 2008, en la cual injustamente se le acusaron de cuatro delitos y fue sentenciado a 16 años de cárcel. “El agravado nunca me señaló a mi como agresor y después de estar tres años y medio en el penal se me absuelve de todos los delitos y únicamente se me queda el de lesiones, que fue el único cierto”, explica.

Aunque estar en el penal durante poco más de tres años es una experiencia muy dura, Nano hizo de la música su terapia de superación y fue ahí donde escribió muchísimas canciones e incluso se convirtió en el primer yucateco en grabar un disco dentro del penal.

“Cometí un error y todos los humanos lo hacemos. Se trata de levantarnos y aprender; yo di lo máximo de mi para levantarme y superarlo”, agrega.

Aunque no piensa tomar represalias contra quienes han difundido información falsa de él, si pide que antes de señalar y juzgar lo contacten para conocer bien su historia.

“Yo entiendo que esto es algo con lo que voy a lidiar siempre y lo único que me queda es enviar el mensaje a mi gente de cuál fue la realidad de las cosas. Quienes están interesados en mi carrera pueden preguntarme lo que quieran del tema y yo con mucho gusto les contesto”.

“Si hay personas que no están muy de acuerdo en que yo me supere, de todas maneras lo único que tengo para esas personas es desearles mucho bien, porque lo que tu emanas es lo que tu recibes”, añadió.

Nano “El Cenzontle” también agradece el apoyo de todas esas personas que ven su historia como un ejemplo de esperanza al superar con canciones y mucho esfuerzo ese tropiezo que tuvo en su vida. “Les agradezco de corazón a todos los que me apoyan y están conmigo en este proceso de superación y en este sueño por el que estoy luchando”.

El casting

Sobre el casting de La Academia explicó que fue una experiencia de casi 11 horas en la que hubo más de 900 participantes. Él fue con la idea de cantar una balada pero al presentarse como rapero el jurado le pidió que haga algo de su género y a los 10 segundos de iniciar la canción le dieron el pase a la segunda ronda.

En su siguiente interpretación, cantó un tema propio titulado “Malas compañías”, que le permitió avanzar a la eliminatoria en Ciudad de México. Durante el casting, el mismo se sinceró al compartir que había pasado por una experiencia legal muy fuerte. “Me asombró la respuesta tanto del público como el jurado y ver que reaccionaron de forma positiva”, relató.

“Decidí participar porque estoy persiguiendo el sueño de dejar una huella musical en el mundo. La Academia es una de las más grandes plataformas que tiene el país para poder exhibir tu talento y llegarle a muchas más personas”.

Finalmente explicó que fue el único rapero que participó en el casting local. Su deseo es convertirse en una esperanza y ejemplo de que si se puede lograr e inspirar a jóvenes yucatecos que incursionan en el género urbano para aprovechar todas las plataformas posibles. “Yo se que están un poco temerosos pero la música urbana está pegando con todo y se nos están dando las oportunidades de triunfar a nivel nacional”, finalizó.

Nano “El Cenzontle” realizará una convivencia y firma de autógrafos el lunes 16 de septiembre a las 3 de la tarde en la Plaza Grande.- Gloria Alejandrina Montero Leal

Versatilidad | Extras

Aunque el rap es lo que “tiene en la sangre”, Nano no tiene miedo de experimentar con otros estilos musicales

Fusión

Recientemente fue invitado por Alex Puentes y La Nueva Ley para hacer una colaboración en el tema “Coge la botella”, donde hicieron una mezcla de salsa y rap que fue muy bien recibida por el público yucateco.

Redes sociales

Si quieres saber más de Nano, puedes encontrarlo en Facebook e Instagram como Nano El Cenzontle y ver sus vídeos a través de su cuenta en Youtube