“Nano, el cenzontle” ya no irá a La Academia

MÉRIDA.- Édgar González Calleros, “Nano, el cenzontle”, ya no irá a la etapa nacional del casting de La Academia. Esto lo informó hoy el rapero a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook.

“La Academia me cierra las puertas”, dijo el joven cantante. En su mensaje detalló que hoy recibió una llamada en el que uno de los productores elogió su talento; sin embargo, le informó que habían tomado la decisión de excluirlo de la siguiente etapa, sin darle mayores explicaciones del motivo.

“Gracias por participar, no te desanimes”, fue parte del mensaje que escuchó el yucateco, quien dijo que seguirá buscando oportunidades.

Como informamos, el cantante formaba parte del grupo de 12 yucatecos elegidos para participar en la eliminatoria nacional del reality show.

En su mensaje, “Nano” se refirió a aquellos que difundieron falsos rumores luego de darse a conocer su elección. “Echaron ahí carrilla y lo lograron… ganaron esta batalla pero no la guerra”, expresó.

El cantante hace referencia a las versiones sobre los motivos por los que estuvo preso. “El agravado nunca me señaló a mi como agresor y después de estar tres años y medio en el penal se me absuelve de todos los delitos y únicamente se me queda el de lesiones, que fue el único cierto”, explicó el rapero en una entrevista publicada por Diario de Yucatán.