¿Narcos o mujeres?, qué hay detrás del crimen de Valentín Elizalde

Un 25 de noviembre pero del año 2006, Valentín Elizalde salía del palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, cuando un grupo de hombres con armas largas dispararon en contra de su camioneta.

La muerte del "Gallo de Oro", como era conocido por la gente, de Raymundo Ballesteros y de Mario Mendoza Grajeda impactó al mundo de la música y se vio cubierta por un aura de misterio de la que aun se habla hasta la fecha.

¿Qué fue lo que ocurrió? Esto es lo que sabemos 14 años después de lo ocurrido.

Nunca se supo exactamente quién fue el actor material del asesinato de Elizalde ni el motivo de su acto.

Una de las versiones más aceptadas por la prensa y por la gente fue que a Valentín Elizalde lo mató un comando armado porque en su presentación del palenque cantó el tema "A mis enemigos", el cual los molestó, pues se le había advertido que no lo interpretara en dicho lugar y, a pesar de esto, lo hizo al inicio de su presentación.

Se cree que ese comando era una célula del Cartel del Golfo y que el motivo, además de la canción, fue que Elizalde simpatizaba con los miembros del cartel rival, el Cartel de Sinaloa, comandado por el conocido narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Otra arista apunta a que tenía un amorío con la novia de algún narcotraficante y este, al enterarse, lo mandó asesinar.

Sea como sea, Valentín Elizalde dejó una carrera exitosa inconclusa y sus seguidores siguen llorando su partida desde aquel 25 de noviembre de 2006.

Y como dijo Valentín Elizalde “Si mañana yo me muero, no se pongan a llorar, mejor me pasean con Banda por mi pueblito natal”