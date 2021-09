Natalia Alcocer, de Suvirvor, acusa de violencia al excuñado de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Alcocer, participante Suvivor, acusó en redes sociales a su exesposo Juan José Chimal Velasco de ejercer sobre ella violencia intrafamiliar.

A través de un vídeo, la actriz hizo pública la situación que está atravesando, después de terminar una relación de seis años con el empresario. Según contó, fue su hija mayor Martina, quien descubrió que Chimal Velasco le estaba siendo infiel; como no era la primera vez, Natalia decidió que lo mejor era terminar.

" Es mucha frustración, no saber a dónde correr , no saber a quién pedirle ayuda, no saber a quién creerle. Lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas , no estoy pidiendo nada más. Ya es una violencia a tal grado económica y psicológica que me está llevando al límite", dijo la actriz entre lágrimas.

Chimal Velasco es excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que en 1995 se casó con la hermana de éste, Verónica Peña Nieto, de cuyo matrimonio tiene dos hijos, Juan y Verónica.

La actriz incluso acusó que si sus hijas fueran sobrinas del expresidente, seguramente la situación sería diferente:

"Si mi hermano fuera el expresidente de la República mis hijas sí merecerían… volvemos a lo que yo quiero pelear y decir, ahora resulta que sí yo tengo amor, porque también me lo puso: 'Estás son consecuencias de tus decisiones'. Si yo me hubiera quedado en un matrimonio donde me ponían el cuerno, donde me contagiaban, donde me violentaban, donde me daban celos, donde yo estaba de este tamaño (subida de peso) pero aguantando al señor ¿ahí sí mis hijas merecen no?".