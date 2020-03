Natalia Jiménez complace a sus fans volviendo al pop

CIUDAD DE MÉXICO .- Natalia Jiménez vuelve al pop con el lanzamiento de la canción "El lado izquierdo de la cama", tras un disco de música mexicana.

El lanzamiento ha sido espontáneo, informó la cantante, ya que estaba en España y quería sacar música pop. "La canción me gustó porque es 'cortavenas' y eso le encanta a mi público”, contó.

La nueva canción la compuso Claudia Brant, con quien ha trabajado en repetidas ocasiones y por el cantautor español Pablo López. La artista de 38 años, expresó también su emoción por trabajar con los compositores.

“La verdad es que no he aportado nada a la letra. Le escuché la canción a Claudia y le dije ‘oye, tú tenías una canción por ahí’ y me dijo ‘sí, todavía la tengo’, entonces la escuché y me encantó”, declaró.

“Ya quería sacar una canción de pop y la verdad es que al público español le ha encantado porque no todos son afectos a la música mexicana, entonces ha tenido buen recibimiento en redes sociales”, añadió.

La intérprete de "Creo en mi" aprovecha la cuarentena para compartir su música a través de conciertos en línea, que ofrece en sus redes sociales, pues “la música no está en cuarentena”, dice.

El mejor momento

“Me viene bien el encierro, pensaba que no era buen momento para sacar nueva música y al contrario, es el mejor momento porque todos están en casa escuchando música, viendo vídeos y he aprovechado para hacer promoción en redes”, añadió.

La canción gira en torno a una relación que se convirtió en una mentira y pide no despertar más junto a su pareja, pues se volvió doloroso: “Me persigue el dolor y le grito que ya no me quiero despertar aquí, en el lado izquierdo de esta cama”, dice en una de sus estrofas.

"El lado izquierdo de la cama" , que según cuenta espera poder acompañar de un vídeo, no es parte de ningún álbum; sin embargo, la española reveló que lanzará a mediados de año su nuevo material discográfico "México de mi corazón 2".

“Para cuando se termine la cuarentena, voy a visitar Aguascalientes, Monterrey, Querétaro, Puebla y varias ciudades para cantar. Además, empezaré con el rodaje de una nueva serie, todavía no puedo contar mucho sobre ella pero vendrá algo de trabajo”, concluyó.



Síguenos en Google Noticias