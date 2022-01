Natalia Sosa es parte de musical sobre el suicidio

Dos historias independientes, pero que tienen al suicidio como tema es lo que el público verá en el musical “La última carta”, que se presentará el lunes 17 y martes 18 a las 8:30 de la noche en el Foro Cultural Pinzón Music como parte del Mérida Fest 2022.

Estrenada el año pasado, la obra es escrita y producida por Rodrigo Pinzón. La dirección escénica está a cargo de Natalia Sosa, ex participante de La Voz México y quien tiene una participación estelar. La dirección coreográfica de Ana Barrera.

Además de Natalia Sosa, a quien Rodrigo Pinzón considera la reina de los musicales, en la obra participan Abraham Soloveichik, Mercy Hernández y Olga Turcios, entre otros.

En entrevista con Diario de Yucatán, Rodrigo señala que la obra aborda las historias de María y Gallito.

María, dice, es hija única de una familia que atraviesa por dificultades económicas y por lo cual el padre, quien no pudo terminar sus estudios debido al embarazo no deseado de su esposa, tiene dos trabajos para solventar los gastos. Eso lo tiene frustrado y no pierde la oportunidad de echarlo en cara.

“Básicamente el padre de familia se siente frustrado por no haber concluido sus sueños, y siempre descarga toda esa frustración sobre su hija, entonces la muchacha vive en constante presión y eso hizo que tuviera problemas alimenticios, lo que a su vez la llevó a ser víctima de bullying”.

La segunda historia

La otra historia se centra en Gallito, un boxeador que está en camino al éxito y la fama dentro del box profesional y basta una pelea para catapultarlo.

Sin embargo, señala Rodrigo, Gallito se enreda en situaciones negativas y se relaciona con gente del mundo de las drogas.

Acerca de porqué elegir el tema del suicidio para “La última carta”, Rodrigo subraya que siempre ha procurado que sus obras tengan algo más que diversión. “Queremos contar historias que puedan impactar la vida de las personas”.

Relata que le llevó dos años escribir “La última carta” y que el mismo quedó impactado al investigar y descubrir que cada cuarenta segundos una persona se suicida, es decir, al término de esta entrevista, muy probablemente ya se hayan suicidado seis u ocho personas, dice.

Además, continúa, el año pasado fue el peor año en Yucatán en cuanto al número de suicidios. “El peor de la historia. Hubo un suicidio cada 24 horas. Cuando escuché eso, dije: tengo que hacer algo”.

Cierre positivo

El productor, aclara, sin embargo, que en “La última carta” no se quiere contar un suicidio, sino una problemática.

“Sí hay una situación, pero cerramos con un mensaje de esperanza para la gente, de que (el suicidio) no es la salida, no es la manera, y que hay muchas personas que te pueden escuchar”.

También dice que a pesar de lo fuerte del tema y de que invita a la reflexión, la obra no deja de ser divertida.— IVÁN CANUL EK

Musical

El musical “La última carta”, se presentará el lunes 17 y martes 18 a las 8:30 de la noche en el Foro Cultural Pinzón Music.

Boletos

Los boletos para la obra, como parte del Mérida Fest 2022, y que próximamente se va de gira a varias ciudades del país, se pueden solicitar en la plataforma web tusboletos.mx