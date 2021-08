Natalie Imbrugli regresa a la música

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tras el abrumador éxito de “Torn” y a pesar de que siempre ha sido una mujer fuerte, Natalie Imbruglia sufrió algunos altibajos y situaciones difíciles en la vida, de los cuales pudo levantarse. Destaca que ahora regresa a la música con la experiencia de haberse convertido en el camino en madre soltera.

“Siempre fui una mujer muy fuerte e independiente, no creo haber vivido un referente de presión o sexismo en la industria musical, creo que siempre he podido ser yo misma. Nunca he tratado de ser un ejemplo para nadie, pero a veces la gente está al pendiente y mira cuando muestras tu lado vulnerable y eso sirve de inspiración”, indicó la cantante.

En ese sentido, está segura de lo que representa la música.

La hicieron fuerte

“No es necesario que la gente siga el camino que yo he elegido, he tenido muchos tiempos difíciles, pero por otro lado me ha servido para ser fuerte y creo que eso la gente lo encuentra inspirador. Yo he tomado el control de muchas cosas en mi vida, lo he hecho a mi manera, pero ésa es mi carrera, mi vida personal”, añadió.

Fue en 2019 cuando la cantante australiana anunció el nacimiento de su primer hijo, Max Valentine Imbruglia, al cual concibió por medio de la fecundación in vitro. Las suspensiones de actividades debido a la pandemia las aprovechó al máximo para pasar el tiempo al lado de su bebé.

“Fue genial para mí porque tengo un bebé muy pequeño, no es que lo tenga en la escuela; mi bendición fue que no tuve prisas y al convertirme en mamá no tuve que andar corriendo, pude tener más tiempo con mi hijo, grabar música en mi casa, estuve bien, como en una burbuja de bendiciones”, expresó Natalie.

La cantante promueve su más reciente sencillo llamado “Maybe It’s Great”, el cual estará incluido en el álbum “Firebird”, que se lanzará el 24 de septiembre.

“Esta canción fue escrita cuando atravesaba por una difícil situación, porque justo estaba rindiéndome, no sabía qué sucedería con mi vida. Mi relación (amorosa) terminó, estaba buscando mi futuro y cómo seguir con el prospecto de ser madre soltera”, admitió.

“Fue extraño porque fue el tiempo perfecto para sacarlo durante la pandemia y compartir estos mensajes, a veces simplemente tienes que seguir adelante”, puntualizó.