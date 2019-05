Natalie Portman niega idilio con Moby; él responde

El enfrentamiento derivó de las memorias del músico

Luego de que Moby lanzara su reciente libro de memorias “Then It Fell Apart”, en que asegura que besó a Lana del Rey antes de que fuera famosa y tuvo un idilio con Natalie Portman; la actriz salió a desmentir lo dicho por el músico y aseguró que solo tuvieron una breve amistad.

“Me he quedado sorprendida tras escuchar cómo ha reconvertido en romance el breve período de tiempo en el que coincidimos. El recuerdo que yo tengo de esa etapa es el de un hombre bastante mayor que yo comportándose de una forma perturbadora conmigo, cuando yo acababa de finalizar el instituto”, señala la también productora en un comunicado en el que aclara que en esa época tenía 18 años y no 20, como asegura Moby en sus memorias.

“Era una adolescente (…) No hay más hecho de que él (Moby) o su publicista no corroboraron la historia conmigo y deliberadamente usaron esta historia para vender su libro. Hay muchos errores e invenciones (en la historia)”.

La actriz recuerda que al momento de conocer al músico ella “era una fan más que asistió a un concierto”. Relata que se conocieron después del show y él le propuso ser amigos, algo que aceptó aunque no estaba segura de que coincidieran tanto, ya que él estaba en medio de una gira y ella se encontraba rodando un filme. Cuenta que muy pronto se dio cuenta de que se trataba de un hombre con intenciones inapropiadas con una adolescente, él tenía 33 años entonces.

La respuesta de Moby

Tras darse a conocer la noticia, el músico – quien en 2017 regresó a la escena musical con “Porcelain”– respondió a estas declaraciones con una imagen colgada en Instagram, donde aparece junto a Natalie.

“He leído el chisme de que Natalie Portman ha dicho que nunca salimos. Esto me confunde porque de hecho sí que salimos. Después de salir muy poco tiempo en 1999 seguimos siendo amigos durante años. Me gusta Natalie y respeto su inteligencia y activismo. Pero a decir verdad, no puedo adivinar por qué no dice la verdad sobre nuestra corta relación. La historia del libro es cierta y hay muchas fotos que lo corroboran”, escribió Moby junto a la imagen.

También añadió: “respeto por completo el posible arrepentimiento de Natalie sobre salir conmigo, yo también me arrepentiría de salir conmigo, pero eso no altera los hechos de nuestra breve historia romántica”.

Reprochan su actuar

No obstante, algunos de sus seguidores reprocharon el hecho de que publicara esta imagen y otros le recordaron que su publicación encaja con el hecho de que Natalie se sintiera incómoda cerca de él.

“Espero que discutieras con ella esto, antes de compartirlo en redes sociales. No es asunto de nadie si salieron o no. No soy una celebridad, pero disfruto mi privacidad”, fue el comentario de una seguidora.

Otros también le recordaron el hecho de que la actriz siempre ha mantenido su vida personal en privado, por lo que esperan que reconsidere antes de seguir compartiendo sus “evidencias”.