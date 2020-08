Natanael Cano provoca su detención en aeropuerto de Los Ángeles

El cantante que meses atrás tuvo una disputa con Pepé Aguilar, generó gresca luego de circular sin la medida de seguridad

LOS ÁNGELES.— Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados ahora fue el protagonista de una detención policíaca, al parecer, porque no utilizaba cubrebocas en un aeropuerto de Los Ángeles.

Cano provenía de Miami, donde estuvo en Los Premios Juventud. Pero fue al llegar a la ciudad angelina, donde él y su acompañante Ovi tuvieron el altercado verbal con otro viajero, quien le señalaba al intérprete el no usar el cubrebocas correctamente.

Los elementos policíacos tuvieron que detener a los involucrados para interrogarlos, aunque los liberaron después de determinar que no se había cometido ningún delito.

"La policía los interrogó, no hubo denuncia. Los elementos sólo pusieron orden al caos", se indicó en el programa "Chisme No Like".