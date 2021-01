Nath Campos denuncia a Rix por abuso; vídeo revelaría su confesión

Nath Campos, youtuber, cantante e hija del productor musical Kiko Campos, compartió esta tarde con sus seguidores su historia de abuso, en la que señaló a Ricardo González (Rix) de ser el responsable.

En un vídeo colgado en su canal de YouTube, con duración de más de 40 minutos, la joven de 25 años compartió que el hecho sucedió años atrás, cuando ella no tenía tantos seguidores como Rix y trabajaba para la misma agencia de representación de influencers.

Señala que un día salió a beber con unos amigos, los cuales le ayudaron a regresar a casa y fue Rix quien se ofreció a llevarla hasta su departamento.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, señala con voz entrecortada Nath.

Nath confrontó a su agresor al día siguiente

Cuenta que al día siguiente, le preguntó a Rix sobre lo que había pasado y le pidió una explicación, casi sin poder creérselo del todo.

“Cuando desperté en la mañana fue gritarle a Rix, qué me dijera que había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado”.

El resto del vídeo es una explicación de Nath de cómo su empresa, a pesar de estar enterada de lo sucedido, continúo programando campañas entre ella y su abusador, a los que ella tuvo que acceder con tal de no perder oportunidades laborales.

Y NO SE OLVIDEN DE DW, QUE HASTA QUE NATH DECIDIÓ PONER SU RENUNCIA ENTONCES CONSIDERARON HACER ALGO, PORQUE CLARO, PARA ELLOS NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE EL DINERO pic.twitter.com/0NPoeZhR5t — 𝔪𝔞𝔯 𖤐 LE LLORA A LOS TATUAJES DE JOSÉ (@blackbarreiro) January 22, 2021

Nath y sus colaboraciones con Rix, después del abuso

En la parte más dolorosa, la joven llora al recordar cómo se distanció de las personas que creía sus amigos, porque también lo eran de Rix. Además de la vergüenza que le representaba hablar del tema con su familia.

también cancelen a este montón de gente y youtubers que después de saber lo que había pasado decidieron ignorarlo, seguir haciendo reuniones dónde estuviera el presente dejando a nath en la esquina sintiendose sola y que a nadie le importaba, pero nosotros SI TE CREEMOS pic.twitter.com/qFWDffqpIv — 𝚋𝚎𝚌𝚔 ™ (@impoliteswift) January 22, 2021

Incluso recordó una ocasión en el que el youtuber, quien recientemente se vio envuelto en una polémica por compartir teorías de conspiración y de “plandemia”, le faltó el respeto a su madre con comentarios inapropiados de índole sexual, en los que tuvo que intervenir personal de su empresa de representación. No fue hasta que ella presentó su renuncia, que la empresa decidió deslindarse de Rix.

Nath concluye el vídeo informando que buscó ayuda legal y presentó una denuncia formal en contra de su abusador. Además, extendió los números de ayuda a la mujer, a fin de exhortar a otras víctimas a denunciar y no quedarse calladas.

“Me siento más segura desde el momento en que empecé a hablar y recibir apoyo”, admite la joven.

¿Rix admitió que estaba ebrio cuando conoció a Nath?

Algunos internautas incluso encontraron un vídeo en el que el propio Rix habría admitido lo que hizo, en un "reto" con otro YouTuber:

Que feo ver un tipo así, además de que lo admiran y apoyan esos amigos. Yo te creo Nath.

pic.twitter.com/UhpDG5YHNo — Avril (@IJOELWOCS) January 22, 2021

Cabe destacar que al momento, la novia del youtuber y éste han limitado los comentarios en sus redes sociales, así como sus publicaciones, luego de que el vídeo se hiciera viral.

La cuenta de Rix ahora es únicamente para sus seguidores. Captura de pantalla

Captura de pantalla de una de las historias de Anna Shpak, novia de Rix

¿Necesitas ayuda por una situación de violencia?

Si necesitas ayuda o sufres algún tipo de violencia de género puedes buscar ayuda al número:

APOYO PSICO-EMOCIONAL: 800-911-20-00

ATENCIÓN INTEGRAL- LINEA MUJERES (CDMX): 55-56-58-11-11

LÍNEA MUJER Y WHATSAPP DE CONFIANZA (CDMX): 55-55-33-55-33

En el caso de Yucatán, al número de emergencias: 911. Si conoces algún caso que deba denunciarse o requiera de atención especializada puedes comunicarte a: (999) 923 37 19 ext. 246

Un abrazote a Nath Campos y a todas las mujeres que han sentido que su grupo de amigos no les cree y minimiza sus experiencias y agresiones. Nunca están solas. No están locas. No están exagerando. No tienen la culpa. No se lo buscaron. — Somos Violetas✨ (@SomosVioletas) January 22, 2021