Nath Campos reacciona a "comentarios agresivos e irresponsables"

La youtuber Nath Campos reaccionó a “los comentarios agresivos e irresponsables” que recibió a partir de que denunció que fue víctima de abuso sexual de su colega Rix.

Y si bien fue cobijada por cientos de personas a su alrededor, surgieron voces de comunicadores como Andrea Legarreta, Martha Figueroa o Arath de la Torre que emitieron comentarios poco sensibles sobre el tema y provocaron polémica en el caso.

Como informó Diario de Yucatán en sus diferentes plataformas, fue el pasado viernes cuando la ex concursante de ¿Quién es la máscara? se mostró más vulnerable que nunca y contó que hace algunos años fue agredida sexualmente por Ricardo González, mejor conocido como Rix, después de una fiesta en la que ingirió mucho alcohol.

Nath aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management y en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

También destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

A partir de ello, surgieron comentarios, principalmente de los conductores del programa Hoy, que pronto causaron eco en redes sociales, donde fueron acusados de revictimizar a la hija del músico Kiko Campos.

Y los criticaron con frases como: “¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué pasó?”, “Esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera” o “Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas”.

Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta fueron atacados duramente en Twitter por emitir estos desafortunados pronunciamientos e incluso se pidió cancelar la emisión matutina de Televisa.

Los presentadores no tardaron en ofrecer una disculpa pública en sus respectivas plataformas web y después en un espacio dedicado al tema en el programa producido por Andrea Rodríguez.

Tras la polémica detonada por su denuncia y luego de los comentarios de Hoy, Nath Campos usó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de apoyo y el destape de otras experiencias de acoso o abuso sexual, pero también aprovechó para hablar sobre la controversia que la acompañó.

“Han sido días abrumadores. He vivido un sube y baja de emociones, pero sobre todo el último año, cuando me decidí a hablarlo, me estuve mentalizando a las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello”, relató la joven de 25 años.