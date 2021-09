Natti Natasha, fiel a sí misma

MIAMI (EFE).—Natti Natasha publicó su nuevo disco “Nattividad”, que incluye historias de amor, desamor y empoderamiento.

La portada, que consiste en la foto en tonos rosa viejo de un coche de bebé bajo un techo de flores sobre el que pende un micrófono, es una clara alusión a la reciente maternidad de la artista, pero ninguna de las 16 canciones refleja esa nueva etapa en su vida.

En entrevista, la artista dominicana reconoce que mucha gente estaba esperando un tono diferente.

“Pero me di cuenta que si yo renuncio a mi esencia no estaría en condiciones de hacer feliz a mi familia. Yo he trabajado por Natti Natasha toda mi vida y no sacar lo que estaba trabajando habría sido negativo para mí y para mi hija”, explicó.

El mensaje que le quiere dar su hija y a cualquier mujer que disfrute de su música es que “hay que seguir siendo fiel a uno mismo”.

“Eso ha sido parte de mi mensaje desde hace años, desde temas como ‘La mejor versión de mí’”, subrayó la artista, que dio a luz el 22 de mayo a su primera hija, Vida Isabelle, producto de su relación con el productor Raphy Pina.

Colaboraciones

La producción cuenta con colaboraciones con los artistas urbanos Becky G, Maluma, Nicky Jam, Prince Royce, Justin Quiles, Cazzu, Farina y La Duraca, aunque Natti Natasha también quiso reservar espacio para canciones como solista.

“Quisimos presentar un balance de tonos, géneros, temas y artistas. Hay reguetón, bachata, dance hall, principalmente, pero también hay sonidos nuevos para mi repertorio. Estoy feliz con el resultado”, afirmó.

A juzgar por el desempeño de las canciones de “Nattividad” que ya han salido al mercado, sus fans también están felices.

“Pam Pam Pam”, la colaboración de Becky G, supera los 125 millones de escuchas en Spotify y es el más popular de los temas de Natti Natasha en la plataforma.

En YouTube, “Noches en Miami”, que cantó en vivo por primera vez anteanoche en los Billboard Latino, tiene 37 millones de visualizaciones, “Philliecito” 15 millones, y “Antes que salga el sol”, su trabajo con Prince Royce, 41 millones.

La mayoría de los temas de “Nattividad” fueron compuestos y grabados antes del parto. “Fue difícil porque yo quería dejar todo listo por si acaso se me complicaban las cosas al dar a luz”, explicó la artista, quien pasó todo su embarazo en Miami.

“De hecho, la pandemia atrasó todo el proceso”, añadió al recordar que su disco anterior, “IlumiNatti”, salió en febrero de 2019.

Los vídeos que acompañan a las canciones también los hizo por adelantado. “Los hice todos antes de dar a luz porque no sabía cómo iba a quedar (físicamente). Trabajé como nunca en mi vida, pero lo logramos y después pude tener más tiempo para recuperarme”, comentó con orgullo.

En medio de todo eso, la mujer Natalia Alexandra Gutiérrez Batista mostraba su creciente vientre de embarazada en sus redes sociales y hasta pedía ayuda a sus fans para escoger el nombre de la chiquita. Natti iba quedando a un lado a medida que llegaba la hora de dar a luz.

De un vistazo

Muy trabajadora

Aunque Natti Natasha ha sido muy prolífica en los últimos años, este nuevo álbum es el tercero que saca al mercado.

Significados

Al hablar de la portada, explicó que el cochecito representa el nacimiento de su hija, el color rosa es elegancia, las flores, el crecimiento y la belleza de la mujer.