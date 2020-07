Naya Rivera habría perdido la vida salvando a su hijo de cuatro años

Naya Rivera habría perdido la vida al gastar todas sus fuerzas intentando salvar a su hijo de cuatro años, cuando la corriente del lago Piru (en California) cambió de dirección y la actriz intentó poner al pequeño de vuelta en el bote; según reveló la periodista Rebecca Lewis.

Confirming it is speculation, officers suggest that Naya Rivera and her son both got into trouble in the water due to riptides, but she "mustered the energy" to get her son back on board.