Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, publica desgarradora carta

MÉXICO.- En una desgarradora carta que publicó en Instagram, Nerea Godínez explicó que no ha encontrado la forma de explicarle a su hijo la ausencia de Octavio Ocaña. Nerea acompañó la publicación con un video en el que se ve que el actor intenta enseñarle al pequeño, con quien convivía en familia, a usar patines.

"Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro Niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su 'papá tavo' ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo qué pasó, él simplemente no volverá a verte nunca más, y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más".

Le pide a Octavio Ocaña que la acompañe en sus sueños

La joven también le pide al actor acompañarla en sus sueños para cumplir todos sus anhelos. "Llegaste a nuestra vida para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma, de la forma que sea, por favor te pido que no nos dejes, que me sigas en mis sueños para que ahí podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos.

"Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti, por ahora tendré que ingeniarme mis mañanas sin tu abrazo, mis tardes sin nuestra tan especial manera de divertirnos y mis noches sin tu calor para arroparme y sentirme segura. Te amo por toda la vida mi rey precioso".

Nerea y Octavio estaban comprometidos

Nerea Godínez se despide de su novio Octavio Ocaña, #Benito pic.twitter.com/z8oOLohiqm — Libros y tragos (@senioratequila) October 30, 2021

Octavio Ocaña le pidió en junio pasado matrimonio a Nerea Godínez. Desde la muerte del actor, Nerea ha compartidos sentidos homenajes en lo que lamenta su partida. A lo largo de su noviazgo, tanto ella como él publicaban constantemente fotos de su vida en pareja.

