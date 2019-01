Netflix apoya a actor de “Roma” para tramitar su visa y asistir a los Óscar

MÉXICO.- Netflix, productora de “Roma“, lucha para lograr que Jorge Antonio Guerrero, uno de los actores de la cinta de Alfonso Cuarón, consiga la visa que necesita para poder asistir a la 91° gala de los Premios Óscar. La embajada estadounidense le ha negado el documento en tres ocasiones.

“Roma” tiene 10 nominaciones en los premios más importantes del cine. La ceremonia se celebrará el próximo 24 de febrero.

Según informó el medio Variety, Guerrero no acudió a la gala de los Globos de Oro porque no tenía el visado correspondiente. El propio actor relató que ni las invitaciones de diferentes productoras lograron hacer que que obtuviera la visa.

“Llevé una carta que no quisieron leer”, declaró Guerrero.

Por su parte, el departamento de Estado explicó que, debido al cierre de gobierno en Estados Unidos, no pueden responder a este tipo de solicitudes. Por ese motivo, Netflix interviene entre el actor y el consulado estadounidense para que pueda asistir, como el resto del reparto de Roma, a la gala anual.

No está “molesto”

El actor que da vida a Fermín en Roma concedió diversas entrevistas, entre ellas a El Universal, donde dijo que no está molesto por la situación: “No me he sentido ofendido o una víctima en ningún momento. ¿A cuántas personas más les pasa esto? ¿Cuántas personas arriesgan su vida para ir a Estados Unidos a trabajar, no para ir a una alfombra roja?”, declaró.

Además, esta no sería la primera ocasión en la que el participante de una película nominada no asiste a la gala. Kareem Abeed, productor del documental last Men in Aleppo, no acudió a a la gala por su nacionalidad siria.- Con información de Excélsior