Netflix confirma el regreso de Terry Silver con teaser de "Cobra Kai: IV"

CIUDAD DE MÉXICO.- Si Dani LaRusso y Johnny Lawrence pensaban que su peor enemigo era John Kreese, parece que se llevarán una sorpresa en la cuarta temporada de la serie "Cobra Kai". Esto luego de que la producción confirmara el regreso de un villano aún más despiadado: Terry Silver.

Como recordarán los fans de la serie de Netflix, en la tercera temporada conocimos el pasado de Kreese y cómo durante su estancia en el ejército y en la Guerra de Vietnam fue que conoció a un joven al que salva y queda en deuda de por vida, ese joven era justo Terry Silver, el gran villano de "Karate Kid 3".

"Un hombre que no puede estar de pie no puede pelear, un hombre que no puede respirar no puede pelear, un hombre que no puede ver no puede pelear. Situaciones extremas requieren medidas extremas", se escucha en el video mientras Silver aparece de espaldas.