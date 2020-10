Netflix cumple: la tercera temporada de "Cobra Kai" ya tiene fecha de estreno

Netflix sorprendió este viernes con el anuncio de una nueva temporada de una serie que ha ganado varios seguidores desde que llegara la plataforma de streaming: “Cobra Kai”.

La serie, que fuera una de las cartas de presentación de YouTube Originals (que finalmente la canceló), fue recuperada por Netflix donde recibió una amplia acogida por los seguidores. Ahora la plataforma anunció que el 8 de enero de 2021 estrenará la tercera temporada “mientras la cuarta está en entrenamiento”.

“Cobra Kai” es una serie de nostalgia que sitúa a los enemigos Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), 30 años después de su pelea en el Valle, ya siendo adultos y padres.

#CobraKai:

Porque su tercera temporada se estrenará el 8 de enero del 2021. pic.twitter.com/3JplKUM0qT — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) October 2, 2020

Mientras por un lado, Johnny busca la redención, Daniel aún busca respuestas en su pasado para encontrar el balance después del regreso de Cobra Kai a escena, lo que le revive viejos traumas de la adolescencia.

A esta “lucha” se suma una nueva generación de karatecas y nace una nueva rivalidad en los adolescentes Miguel y Robby. La tercera temporada contará con 10 episodios, que prometen aumentar la tensión entre los espectadores.

Advertencia de spoiler

Si no has terminado de ver la segunda temporada de “Cobra Kai” no le des “play” al vídeo.