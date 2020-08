Netflix estrena el tráiler de la serie "Ratched"

MÉXICO.— La precuela de la famosa película "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ya tiene su primer avance.

La plataforma Netflix dio a conocer el tráiler de su nueva serie "Ratched", la cual se enfocará a contar el origen de la enfermera Ratched, quien fuera la antagonista del filme de 1975.

Sarah Paulson es la icónica enfermera Ratched. Del creador de American Horror Story, 'Ratched' estrena en Netflix el 18 de septiembre. pic.twitter.com/1r4YA03ngE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 29, 2020

La llegada de Ratched

En el vídeo, que tiene una duración de casi tres minutos, se puede ver la llegada de la enfermera a una institución mental de Oregón donde pasará de ser una mujer amable a convertirse en una de las personas más despiadadas del lugar, todo derivado de diversos eventos que harán que cambie su forma de ser, tanto con sus pacientes como con las personas que la rodean.

Mereces a alguien que te muestre misericordia. Del creador de American Horror Story y protagonizada por Sarah Paulson, ‘Ratched’ llega a Netflix el 18 de septiembre. pic.twitter.com/LYX9Ne9sok — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 4, 2020

La serie estará protagonizada por Sarah Paulson (quien dará vida a Mildred Ratched), Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone y Jon Jon Briones. Ryan Murphy, el creador de "American Horror Story" será el encargado de producirla junto a Michael Douglas.

El show de drama tiene programado su estreno para el 18 de septiembre del 2020 a través de la plataforma de streaming y de acuerdo al portal IMDb, tendrá ocho episodios.

Netflix estrena el 18 de Septiembre RATCHED, serie que 'sustituye' este año a American Horror Story en un thriller que narra los experimentos y torturas de una enfermera en un hospital psiquiátrico hizo a lo largo de más de una década. Precuela de One Flew Over the Cuckoo's Nest pic.twitter.com/lV82PDPoir — ɐntonio 📼 (@levmauc) August 3, 2020

La película se estrenó hace 45 años

Esta serie llega 45 años después del estreno de la cinta basada en la novela homónima de Ken Kesey y que fue dirigida por Milos Forman.

La trama contaba la historia del convicto Randle McMurphy, quien finge ser un enfermo mental para cumplir su sentencia en una institución mental, pero no contaba con que se encontraría con la enfermera Ratched, quien se encarga de sus pacientes usando la intimidación como su mejor arma.

El reparto contó con la participación de Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Will Sampson y Brad Dourif.

