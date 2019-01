Netflix pide a los usuarios no realizar el #BirdBoxChallenge

Tras el reciente estreno de la película “Bird Box”, Netflix emitió un comunicado en donde pide no hacer el #BirdBoxChallenge y advierte sobre los peligros de realizarlo.

El reto inspirado en la película convoca a las personas a vendarse los ojos para realizar actividades comunes; sin embargo a través de un tuit, Netflix pidió a los usuarios “no terminar en el hospital debido a los memes”.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019