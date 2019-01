Netflix pide a usuarios no hacer el #BirdBoxChallenge

MÉRIDA.- Bird Box, película protagonizada por Sandra Bullock, se convirtió en el mejor estreno original de Netflix, tras la gran aceptación de los usuarios de la plataforma.

La película ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues la gran mayoría de quienes la vieron aseguran que es una muy buena película de terror, mientras otros opinan que no es tan buena.

El revuelo por la cinta ha llevado a los usuarios a crear una gran cantidad de memes de los cuales, Bullock con los ojos vendados es la protagonista.

Otros usuarios comenzaron a difundir el “#BirdBoxChallenge”, reto que consiste en realizar diversas acciones con los ojos vendados. El reto comenzó a tomar tal aceptación entre las personas, que Netflix, mediante su cuenta de Twitter pidió a los usuarios no realizar más el reto, debido a que podrían sufrir lesiones.

En vídeos difundidos por quienes realizaron el reto, puede verse que algunos usuarios sean lastimado intentando imitar a Malorie (Sandra Bullock).

La plataforma de streaming asegura no saber como comenzó el reto.- Redacción electrónica

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019