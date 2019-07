Netflix reporta menos usuarios

Cifras hacen caer 10% las acciones de la plataforma

SAN FRANCISCO.— La plataforma digital de entretenimiento Netflix agregó menos suscriptores de lo esperado en el segundo trimestre de este año tras elevar los precios en algunos de sus principales mercados, incluido Estados Unidos.

El sitio de streaming sumó 2.7 millones de suscriptores de pago, lo que se compara con previsiones de los analistas de 5.05 millones, según datos de IBES de Refinitiv. La plataforma también reportó que en Estados Unidos 130 mil usuarios dejaron de ser suscriptores. Lo anterior hizo que las acciones cayeran más de 10%.

“Netflix tiene un camino difícil por delante con una competencia inminente y la eliminación de contenido popular”, dijo Eric Haggstrom, analista de EMarketer. “Una línea más fuerte de nuevos espectáculos en el trimestre actual podría ayudar a atraer a los antiguos suscriptores”, añadió el experto.

Para el siguiente trimestre, Netflix pronostica 7 millones de suscriptores nuevos con el regreso de programas como “Stranger Things” y “Orange is the New Black”, que recién estrenaron temporadas.

La plataforma también reportó que las ganancias del segundo trimestre cayeron a 60 centavos por acción.

Las ventas aumentaron 26% a 4 mil 92 millones de dólares ligeramente por debajo de la proyección (4 mil 93 millones).

Netflix anunció ganancias de 614.7 millones de dólares en lo que va de año, 8.8% menos que en el mismo período de 2018, mermadas especialmente por un incremento del número de usuarios menor a lo esperado.