Netflix revela la fecha de la segunda temporada de “Narcos: México”

LOS ÁNGELES.— Netflix dio los primeros detalles de la segunda temporada de su serie “Narcos: México”, que se estrenará en febrero de 2020.

Y sigue enfocada en la carrera criminal del narcotraficante Miguel Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna.

Además de Luna, el otro protagonista es el actor Scoot McNairy, quien interpreta a Walt Breslin.

El principal rival de Félix Gallardo, y quien al final de la primera temporada fue identificado como el dueño de la voz del narrador.

#NarcosMexico brings back Diego Luna and adds Scoot McNairy for Season 2, which is currently in production in Mexico City! #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/oeWBWlzLbD