Netflix revela los estrenos para febrero, mes del amor (Vídeo)

La plataforma de streaming más famosa del mundo Netflix tiene nuevos estrenos para ser disfrutados durante el naciente febrero.

Entre ellos hay novedades en películas, series, nuevas temporadas y algunos documentales como así también estrenos muy esperados.

Entre los clásicos del cine llegan a Netflix títulos como “Scarface”, “Volver al futuro II” y “Jurassic Park”. Si hacemos un repaso por los más esperados del público se encuentran “Misión imposible - repercusión”, “Call me by your name”, “Moonrise Kingdom”, “Mi novia Polly”, “El pianista” y la saga "Crepúsculo".

Además el filme "A todos los chicos para siempre" llega con su tercera temporada el 12 de febrero, y los fans ya están con la cuenta regresiva.

La trama muestra como una vieja carta de amor encendió la llama de la pasión entre Lara Jean y Peter, pero tienen pocas primaveras, y el destino escribe en acertijos.

Uno de los contenidos que el gigante del streaming más promocionó para la región de Latinoamérica es la película “Malcolm & Marie” que llega este fin de semana, con la actuación de Zendaya y John David Washington.

Las series con más marketing que también llegan en febrero son: "El baile de las luciérnagas”, la segunda temporada de “Hache”, “Tribus de Europa” y “Ginny y Georgia”.

The Dig is every bit as good as you’ve heard. Worth a watch on Netflix if you are in the mood for an intelligent and thoughtful film based on a true story. pic.twitter.com/PYaHp9g0c2