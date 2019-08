Netflix se autocensura eliminando escenas

México (Notimex).- Al eliminar la escena de suicidio en la primera temporada de la serie “13 Reasons Why” (Por trece razones), la plataforma Netflix está respondiendo al tema de la corrección política que comienza a marcar agenda a niveles exagerados, afirmó Gonzalo Lira.

El periodista, experto en cine y televisión, asegura que dicha corrección política busca no exponer a las audiencias a cosas que desconoce o que no están cercanas a su vida.

“El cine es una ventana que nos permite conocer otros mundos y otras vidas, las series y la televisión también; incluso, funcionan como una herramienta cautelar. Parte del éxito de “13 Reasons Why” fue que forzó a las audiencias a enfrentarse con una realidad muy dura”.

Sin embargo, dice, “la era de la corrección política considera que esta audiencia es frágil. Me atrevo a decir que hasta la tacha de débil o poco preparada, lo cual me parece condescendiente e insultante no solo viniendo de Netflix, sino de otros medios”.

Es una señal de alarma, subrayó Gonzalo Lira, “porque cada vez se está distanciando más al público de lo que creo son las principales razones de existir de este tipo de contenidos”.

Una serie como “13 Reasons Why”, asegura, no hace una apología del suicidio, “está contando una historia en la cual el suicidio del personaje principal sirve para hablar de muchos otros temas y desarrollar una historia”.

“Si se quita el elemento primordial, no solo afectas la trama sino que también envías un mensaje de infantilización. Es como cuando a un niño le dices que no vaya a tocar al perro porque lo va a morder. Significa que dan por hecho la acción y la consecuencia a grados fatales”.

Lira analiza que “más que cuidar a las audiencias, quienes se dedican a distribuir los contenidos, se están cuidando a ellos mismos de su audiencia. Es como prevenir que este público se queje por haber sido expuesto a esto”.

Innecesario

“No era necesario eliminar la escena porque ésta ya existía y formaba parte de un contenido como producto final y se había comprobado su éxito”.

El hecho, resaltó, responde a dos teorías: “La primera es que se tiene miedo a que la audiencia critique a la distribuidora, y la segunda señala que la audiencia no tiene la madurez suficiente para entender que es una ficción hablando de una realidad y que se debe enfrentar tal y como es”.

La llegada de plataformas de “streaming” con series, documentales y películas, anotó, ha servido para generar empleos, para que haya una diversidad respecto a los temas de contenidos.

“Pero esta diversidad hace que, como público, nos convirtamos en una especie de conejillo de indias para que ayudemos a definir el rumbo y los intereses por los cuales pueden seguir capitalizando estas compañías sus productos”, concluyó.