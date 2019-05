Ni “Botched” puede arreglar la nariz de Carmen Campuzano

La actriz Carmen Campuzano acudió al programa “Botched” para intentar mejorar su nariz, sin embargo ni siquiera ellos pudieron ayudarla.

“He estado en esta situación muchas veces pero quiero que lo que sepas no me hace feliz, me siento muy triste por ti, pero no puedo ayudarte”, le dijo el reconocido cirujano Paul Nassif.

Carmen explicó que los problemas con su nariz se deben a un accidente víal y por una enfermedad, además de múltiples operaciones con las que intentó una reconstrucción.

La actriz fue sometida a distintos estudios en los que se descubrió que no se puede hacer ni una operación más ya que no cuenta con tabique nasal.

“No es fácil llegar a “Botched””, dijo Carmen Campuzano y aunque se siente desilusionada por la decisión de los doctores, ella se mantiene fiel a su médico José Achar Zavalza.

Explicó que aunque la respuesta del programa hubiera sido diferente, no se hubiera operado inmediatamente pues tiene otros proyectos de trabajo y una familia.

“Por el momento no me pueden ayudar, tienen que pensar exactamente cómo manejar esto y yo le dejo todas mis bendiciones a toda las personas”.

“Esto era para sumar al gran trabajo que ha hecho el doctor Zavalza porque si yo estoy de regreso es gracias a él y no puedo dejar de publicar esto porque sería entonces una mal agradecida”, indicó la exmodelo.