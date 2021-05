“Ni chairos ni fifís: mexicanos” confronta al público

Hay un dicho en el país que dice: “no hay que hablar de política y religión”, pero yo creo que sí debemos hacerlo, acostumbrarnos a hablar de estos temas, aprender a dialogar aunque no estemos de acuerdo, y a estar de acuerdo en no estar de acuerdo, así lo expresa el actor Mauricio Martínez, quien protagoniza la obra “Ni chairos ni fifís: mexicanos”, la cual estará disponible en línea a partir de mañana viernes.

El actor aprovechó la pausa obligada (por la pandemia) que hay en Broadway, donde desarrolla su carrera actoral, para regresar a México, a su natal Nuevo León, a invitación de Hernán Galindo, quien dirige la obra.

“Ni chairos ni fifís: mexicanos” es una obra actual, que habla de la polarización de la sociedad ante el entorno político que se vive. Es de la autoría del exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond.

“Yo no sabía que escribía, tiene cuatro o cinco obras”, informa Mauricio, quien señala que desde que leyó el guión le gustó la manera en la que se aborda un tema tan importante, como es el de la polarización de la sociedad mexicana.

En la puesta en escena interpreta al director de un periódico, e indica que es un personaje que le atrajo, y particularmente le gustó una escena en la que es citado por el jefe de prensa de Palacio Nacional, con el que sostiene una conversación bastante fuerte e incómoda “que no se aleja nada de la situación que se está viendo”.

Considera que es importante y necesario tocar el tema de la libertad de expresión y prensa: “no creo que haya quien se libre de esto”, y es algo que viene de años atrás, pero que “sin lugar a dudas el presidente actual está alimentando”.

Sin ataques

Detalla que la obra no ataca al Presidente, ni se posiciona a favor de un partido u otro, sino que confronta al espectador a sí mismo, como mexicano, y lo cuestiona sobre el tema de la polarización, de los que están a favor de la 4T y sus proyectos y los que no, y hace notar que ya no hay un espacio para el diálogo, pero que ni unos ni otros son enemigos, sólo por el hecho de no estar de acuerdo.

“No eres bueno o malo, pensar así es algo peligroso que no debemos permitir, no debemos olvidar quiénes somos como país; un presidente y un gobierno no son un país, menos un sexenio, lo que sucede en México es corregible, tiene mucho potencial, y el ver este tipo de obras es poner un espejo enfrente”, manifestó.

En la obra, el director del periódico llama a sus dos mejores periodistas para encargarles una investigación sobre la polarización de la sociedad, uno de los cuales es pro 4T, y el otro, no, quienes a su vez deben entrevistar cada uno a un maestro historiador experto en política mexicana, uno de los cuales proviene de una universidad privada, y se le considera “fifí”, y otro de una universidad pública, identificado como “chairo”.

“Ni chairos, ni fifís: mexicanos” se presentará en línea los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de mayo a las 8 de la noche por la plataforma GoLiiive. También puede consultar la página www.nichairosnififis.mx