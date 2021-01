Ni el cubrebocas y el ''gelecito'' evitarán que te enfermes: Roger González

Personalidades se lanzan contra el conductor por su postura frente al Covid-19

Roger González dividió opiniones a través de redes sociales, luego de que emitiera un mensaje en el que considera que usar cubrebocas y gel antibacterial no evitará que la gente se enferme de Covid-19, al tiempo que exhortó a sus seguidores a mantenerse sanos con ejercicio y una buena dieta.

“No crean que por usar cubrebocas, gelecito antibacterial y no abrazar a nadie no te enfermarás. Al contrario, pregúntense ¿te alimentas bien? ¿haces ejercicio? ¿duermes bien? ¿dejaste el cigarro o el alcohol para estar SANO?. Hay muchas otras enfermedades mortales. PRIORIDADES”, escribió el conductor de “Venga la Alegría” y “Todos quieren Fama”.

Los internautas no tardaron en recordar al también actor, destacando sus constantes viajes a la playa, mientras que otros cuestionaron sobre si es su forma de pensar o realmente responde a los intereses de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, empresa en la que actualmente trabaja Roger.

Cabe destacar que en un vídeo compartido en redes sociales, Roger adelantó a sus seguidores que en 2021 presentaría un libro en el cual hablaría sobre cómo su estilo de vida ha hecho que no aparente su edad (40 años).

También adelantó que este mismo habría hecho que durante 2020, y a pesar de sus constantes viajes a la Riviera Maya y Yucatán, ninguna de sus pruebas dio positivo a Covid-19.

Mauricio Martínez tacha de ''irresponsable'' a Roger

Al respecto, personalidades como Mauricio Martínez le recordaron que el Covid-19 es una enfermedad que lo mismo ha atacado a niños, jóvenes y adultos sin comorbilidades.

“Roger, no compares ni minimices una pandemia global que ha matado a tantas personas. Si, hay muchas otras causas de muerte y enfermedades mortales. Pero el #COVID19 es algo serio. Tienes muchos seguidores. Se responsable. No compartas información que incita a ser irresponsable”, respondió Martínez en Twitter.

Ante este señalamiento, el conductor mantuvo su postura de una vida sana y reviró que “tú mejor que nadie sabe que es la base para un sistema inmune fuerte y sano”, recordando con ello que Martínez es sobreviviente de cáncer.

Esto último causó una nueva ola de críticas contra el exconductor de Disney, cuyos seguidores lamentaron que siendo un ejemplo para muchos mantenga su postura respecto al virus.

