Ni “La casa de las flores”, ni obra con Lucía Méndez, Verónica Castro

Ni “La casa de las flores”, ni obra con Lucía Méndez, dejó muy claro Verónica Castro en entrevista que ofreció a un programa nacional de espectáculos.

Verónica Castro confesó que el verdadero motivo por el que su personaje de Virginia de la Mora no continúa es porque se pensó solo para la primera temporada.

Ante el éxito de su personaje, hubo la idea de darle continuidad, y fue cuando ella aceptó seguir en “La casa de las flores”. Cuando le informaron el destino del personaje y que sólo aparecería su voz, entonces se negó a aceptarlo.

“Ustedes saben como soy, o todo, o nada”, dijo entre risas Verónica Castro a Paty Chapoy durante la entrevista con “Ventaneando”.

Ningún problema con Manolo Caro

No hay ningún problema con Manolo Caro, productor de “La casa de las flores”: “es mi flaquito adorado, me quiere mucho y yo a él”. No fue ni por dinero ni por ego que la actriz no quiso estar en la segunda temporada, pero que está abierta la posibilidad para hacer algo con Netflix, y por supuesto, con Caro.

Verónica Castro agradeció al público y a todos los millenialls que le han enviado bonitos comentarios a través de sus redes sociales.

En otro asunto, aseguró que tampoco hará una obra (al parecer “Adorables enemigas”) que le propuso el productor Alejandro Gou porque no quiere problemas con nadie y menos con Lucía Méndez, quien también se pensó para la puesta en escena.

No quiere actuar con Lucía Méndez

“Ya estamos viejitas, yo quiero estar tranquila, en paz, y ella (Lucía) merece lo mismo, así que menor no”, dijo la también conductora. Ante la insistencia de que si cambian a Lucía Méndez por Angélica María u otra actriz, ella dijo que sí.

Verónica Castro habló de la polémica que surgió con Yolanda Andrade sobre una supuesta boda y dijo que “eso sería en la otra vida”.

Conducirá “Las Mañanitas”

Lo que más contenta tiene a la actriz es que será la conductora de “Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” que transmitirá TV Azteca con motivo de las fiestas guadalupanas en la Villa.