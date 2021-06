Sergio Mayer “se va por la puerta grande” así lo consideran varios internautas, tras la reciente confrontación del hoy diputado por Morena con Vicente Serrano, titular de “Sin Censura”, un medio que se define como informativo para “los chayoteros no se atreven o no les conviene porque no van a morder la mano que les da tragar”.

Serrano cuestionó a Mayer sobre un ‘tuit’ en el que se opuso a la ampliación del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Arturo Zaldívar, al considerarlo inconstitucional.

“Reitero mi respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. NO a la ampliación del mandato del Ministro @ArturoZaldivarL. Usted debería evitar controversia y polarización Ministro” (Sic), escribió el también actor, en un mensaje leído por Serrano en su programa.

Reitero mi respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. NO a la ampliación del mandato del Ministro @ArturoZaldivarL Usted Debería evitar controversia y polarización Ministro — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) June 8, 2021

¿Qué desató el pleito entre Sergio Mayer y Vicente Serrano?

Tras releer el mensaje, Mayer cuestionó a Serrano si el tuit le parecía demasiado “conservador o radical”, a lo que el periodista comentó que: “Me parece que le hace el caldo gordo a esos que golpetean a la 4T”.

“Es que ese es el problema que tienes, Vicente. Que tú tomas posturas completamente radicales. Si fueras imparcial en tus comentarios, creo que tendrías más credibilidad, porque hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien o cuando se hacen mal y definitivamente mis posturas no son de izquierdas ni de derechas (…), son de un mexicano, de un patriota o un demócrata”, responde el también Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Hasta Sergio Mayer le da una arrastrada a @_VicenteSerrano, debería tener un poco más de dignidad este seudo periodista. pic.twitter.com/36xUiUjIKi — Linda Sofia ☘️ (@linda_dimitrov) June 10, 2021

Cuando Serrano recordó que la ampliación ha sido respaldada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, con críticas de “la oposición”, Mayer no tardó en atacar al conductor advirtiendo: “Sé que tienes que cuidar la papa y te lo respeto”.

Sergio Mayer y la autocrítica tras perder los comicios

No obstante, el aún diputado –que perdió la reelección en los comicios pasados- cuestionó si porque el presidente daba el respaldo se debía “violentar la rey” y se dijo en desacuerdo. Además, negó que existiera un llamado “voto de castigo”, pues señaló que otros diputados “de oposición o radicales” tampoco resultaron reelectos.

“Quiere decir que algo está pasando. ¿Por qué no podemos tener la humildad de reconocer que algo estamos haciendo mal? Que tenemos que corregir el camino y dejar la soberbia de pensar que porque tenemos un mandato del pueblo podemos hacer lo que queramos con las leyes y la Constitución, perdóname, pero no tiene nada que ver con ideologías de izquierdas o de derechas”.

Qué tal si comenzamos por respetarlos y entender que son ellos los que generan los empleos, empleos dignos que la gente necesita, y pagan impuestos, impuestos que se trasladan a los programas sociales para ayudar a quién menos tienen. ¿Es difícil de entender ? https://t.co/1OKMEgvupw — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) June 9, 2021

No es la primera vez que Mayer es cuestionado sobre una postura opuesta a la manifestada por el presidente, pues ya en una ocasión tuvo un enfrentamiento en Twitter con Gerardo Fernández Noroña, quien lo increpó por “cambiarse de bancada”.