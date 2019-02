Nick Jonas confirma que continuará en la secuela de “Jumanji”

MÉRIDA.- El actor y cantante Nick Jonas confirmó a través de una publicación en Twitter su participación en la secuela de “Jumanji”.

Guess who’s back… Let’s go people! The #Jumanji sequel is on the way and I couldn’t be more excited to bring Alex back to the big screen 💪🏼 Full article is up at https://t.co/pRf3pD54WZ @jumanjimovie @KevinHart4real @TheRock @karengillan @jackblack pic.twitter.com/N2Ublm8ZVZ

— Nick Jonas (@nickjonas) February 6, 2019