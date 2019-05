Nick Jonas sorprende a una joven pareja

Grande fue la sorpresa para una joven pareja que luego de compartir el momento en que se comprometieron en redes sociales, recibieron una felicitación por parte del propio Nick Jonas.

El usuario Dylan Jacobs eligió el tema “Year 3000”, un éxito de The Jonas Brothers de 2013 e interpretado por Nick, para proponerle matrimonio a su novia.

So my best friend was proposed to using “Year 3000” @jonasbrothers that’s how much she loves the song (and her fiancé) 🌈❤️💍 #Year2020 pic.twitter.com/ReOwsIagKI