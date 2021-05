Nicki Minaj anuncia su disco en toples

CIUDAD DE MÉXICO.- Acaba de ser madre hace ocho meses, por lo que el lanzamiento de su primer tema tuvo poca promoción. Ante ello, la rapera Nicki Minaj decidió relanzar "Beam Me Up Scotty" usando sus redes sociales y una campaña apareciendo en tanga, con una gorra rosa puesta.

New 🎶 @ MIDNIGHT ⚔️ Going LIVE @ 11PM EST. DON’T MISS IT. pic.twitter.com/HIKedWdZ2L