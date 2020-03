Nicki Minaj, la cantante más millonaria del rap

Nicki Minaj acaba de hacer historia como la rapera más millonaria dentro de la música rap.

La cantante, de 37 años, aún no se pronuncia sobre la noticia pero el sello discográfico de Minaj, Young Money, compartió una foto a través de Twitter.

Nicki Minaj has become the first female rapper in history to amass a $100 million net worth 🤑 #QueenTingz 👑 pic.twitter.com/pYXDJRTGSo