Nicki Minaj le dice adiós a la música y a los escenarios

MÉXICO.— Con el propósito de convertirse en madre, la rapera y compositora Nicki Minaj, anunció su retiro de la música.

La reconocida varias veces por la revista Billboard y poseedora de cinco Record Guinnes, declaro que ha decidio retirarse de la escena musical para tener familia.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄