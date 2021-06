Nicki Nicole revela compromiso con ''Trueno'' en plena entrevista

Nicki Nicole reveló durante la transmisión en Twich con el streamer Ibai que está comprometida con su novio Mateo Palacios, mejor conocido como Trueno.

La noticia causó un alboroto en redes sociales, toda vez que el rapero tiene apenas 19 años, mientras que la intérprete de “Mamichula” tiene 20 años.

Durante la transmisión, la cantante no dudó en compartir de manera sincera cómo fue la propuesta, ante la pregunta de Ibai de si se veía casada pronto. Tan casual como resultó el cuestionamiento, Nicki se apresuró a responder que “de hecho sí, ya tengo el anillo”.

Para los presentes la respuesta causó sorpresa y no daban crédito de que el rapero tan joven decidiera pedirle matrimonio a la Nicki, quien se encuentra en España para cumplir varios compromisos laborales, aunque eso no ha impedido salir de fiesta con la actriz Ester Exposito y la cantante Aitana.

“Él quería hacerlo en su terraza (de su casa en Boca) para que se vean los dos puentes, a mí me daba un poco de miedo la altura así que no podía. Él me pedía que me pare, me decía ´necesito que te pares´”, contó la intérprete en la transmisión.