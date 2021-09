Nicolas Cage fue expulsado de un restaurante en Las Vegas, debido a que en estado de ebriedad tuvo conductas agresivas contra el personal del lugar y otros comensales.

De acuerdo con información difundida por The Sun, otros clientes grabaron el altercado del actor con personal del restaurante Lawry's Prime Rib.

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7deLfB pic.twitter.com/2wUamvmFDV