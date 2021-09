Ninel Conde acepta que se equivocó y se deslinda de Larry Ramos

Ninel Conde se sinceró con sus fans en Instagram, admitió que está rota por fuera y por dentro y se equivocó como cualquier ser humano.

Sin embargo, regresar a los escenarios es lo que le da fuerza para seguir adelante a pesar de que su esposo, Larry Ramos es un prófugo de la justicia.

Ninel comienza una gira musical y sus energías las está enfocando en ensayar, alistar su vestuario y prepararse para volver a estar frente a su público y seguir cumpliendo uno de los sueños que tenía desde niña: cantar.

Sin embargo, lamenta que ser una persona pública le haya costado perder su intimidad y ser señalada como si no tuviera derecho a equivocarse.

La "bombón asesino" reconoció que a pesar de que se equivocó muchas veces, sólo Dios podría juzgarla. Es Él quien en estos momentos tan difíciles le permite volver a los escenarios, donde asegura, derramará muchas lágrimas en la gira "Dulce renacer".

"Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasan un tequila! ¡Los espero y los amo!".