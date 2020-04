Ninel Conde desesperada por no ver a su hijo; Denuncia a su expareja

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarentena por el Covid-19 ha traído problemas legales para muchas personas que se encuentran en condiciones particulares, y en el mundo de la farándula no es la excepción.

Tal es el caso de la actriz y cantante Ninel Conde, quien relata que debido a esta cuarentena su expareja le ha negado ver a su hijo con el pretexto de un posible contagio, en medio de un tortuoso proceso legal de custodia por el menor.

"Él (Giovanni Medina) siempre me amenazó que me iba a quitar a Emmanuel si yo no estaba con él, y esto de la pandemia le vino como anillo al dedo para tener la justificación necesaria… me dijo, 'si tú me denuncias olvídate de poder hablar con el niño por teléfono, de venir a mi casa y de nada, hasta que un juez dictamine que lo puedes ver y dudo que salga de mi casa en la pandemia', eso me detenía pero dije basta ya, sé que las autoridades se encargarán de devolver al niño con su madre", declaró Ninel en entrevista.

Recapitulando un poco lo sucedido, la cantante explica que el 12 de marzo su hijo le pidió pasar esa noche con su padre. Al otro día todavía tuvo la posibilidad de viajar a Tijuana para cumplir con una fecha de trabajo, pero al declararse la contingencia Giovanni sólo le dijo que el niño no regresaba a su casa hasta después de la cuarentena.

Denuncia formal

El 20 de abril Ninel se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una demanda en contra de su expareja Giovanni Medina, debido a que tiene 40 días sin poder tener a su hijo en casa. Además que durante 15 días ha recibido la negativa de Medina para poder verlo, con el pretexto de la cuarentena y de evitar un posible contagio de Covid-19. La cantante asegura que ha tomado las precauciones para permanecer sana, siguiendo las recomendaciones que han dado las autoridades.

"Sin embargo él da por entendido que no lo hago y con esa justificación me priva de poder estar con el niño. Él argumentaba que a finales de febrero tuve un viaje, pero me hice todos mis estudios y salieron en rango correcto, leucocitos y glóbulos blancos correctos. Se los mandé y no fue suficiente. Después me dijo, 'puedes ver al niño, pero en mi casa y sin celular'; custodiada por la nana, que antes trabajaba conmigo y se la llevó".

Aun así, Ninel explica que aceptó y pudo estar un fin de semana con su pequeño de 6 años, pero Giovanni pretextó que ella había realizado grabaciones con su reloj inteligente para después no dejarla ver nuevamente al niño.

La intérprete señaló que el temor de su expareja es que ella grabe la forma en que ejerce violencia sobre ella.

Otra de las cosas que está molestando a Ninel, es que Emmanuel ha manifestado rechazo hacia su persona, por lo que cree que es el propio Medina quien se ha encargado de fomentar esta actitud en el pequeño.

"Yo quise conciliar a toda costa, hacer las cosas de una manera pacífica, porque ya hemos vivido una situación legal muy desgastante, pero no me dejó otra alternativa porque nunca me dio respuesta de poder estar con mi hijo, así que tuve que acudir a las autoridades. Los juzgados familiares están cerrados, pero la Procuraduría está abierta en casos de emergencia por violencia y ésta es género y familiar, la violencia no tiene cuarentena".

Su abogado interpuso la demanda y le explicó que la autoridad requerirá de Giovanni Medina para que dé su versión, pero tendrá que presentar a Emmanuel para entregárselo a ella, en caso de negarse ya procederán a nivel penal.

Tenían un convenio

Ninel comentó que ya habían firmado un convenio con el padre de su hijo, pero debido a la cuarentena no pudieron ingresarlo al juzgado para que fuera efectivo, entonces él también se justifica con esto porque asegura que ella no se lo dejará ver si se lo devuelve.

"Es un convenio cien por ciento favorecedor para él, porque entre semana el niño dormiría en su casa, tendríamos un fin de semana cada uno con Emmanuel, no me daría un centavo para manutención y así lo acepté. Es muy lamentable que se aproveche de esta situación, donde deberíamos estar tratando de conservar la calma, apoyarnos como padres de Emmanuel y él me está violentando dentro de una pandemia".

Espera ser un ejemplo

"Él ha sido violento psicológicamente, emocionalmente y tiene ataques de ira. Una persona que consume anfetaminas para concentrarse, es una persona que se vuelve insensible ante la necesidad de un niño de poder convivir con su madre, sólo así podemos explicar la situación".

Ninel espera que su caso sirva como ejemplo para que otras mujeres no permitan la violencia de género, porque el miedo les hace soportarla y considera que no debe ser así, sino que deben ser valientes y confiar en las autoridades y la justicia.

