¿Ninel Conde la nueva imagen de Givenchy?

Los usuario de redes sociales han vuelto a usar a la cantante Ninel Conde para hacer mofa, en esta ocasión para la promoción de la nueva imagen de la firma francesa Givenchy.

Otros más han mostrado su ingenio y como buenos mexicanos dan otras propuestas, algunos dicen que no se trata de Ninel sino de Lucero en su papel de “Maria Paula” de la novela “Lazos de amor”.

Con una publicación en sus redes sociales, Givenchy decidió lanzar su nueva campaña.

De forma “incógnita” muestran a su nueva imagen y acompaña la publicación con la pregunta: ¿Quién es la nueva imagen de Givenchy?

GUESS WHO? THE NEW FACE OF #GIVENCHY, REVEALED TOMORROW. pic.twitter.com/Ttkusa18ER