Ningún exintegrante de RBD fue a la boda de Dulce María

Dulce María y Francisco Álvarez se casaron el fin de semana, pero ningún integrante del grupo RBD al que perteneció la cantante, asistió.

Alfonso Herrera, Anahí, Cristian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann, junto con Dulce María, formaron RBD, un grupo que triunfó en 2004, no sólo en México, si no también en el extranjero.

No se sabe si los exintegrantes no asistieron por falta de tiempo o no fueron invitados de la actriz y cantante, quien trató de mantener su boda en secreto. Sin embargo, en redes sociales hay fotos y vídeos del acontecimiento, que al parecer fue en Tequesquitengo.

¡Llegó el gran día! ¿Qué les parece el vestido de novia de #DulceMaría? pic.twitter.com/MXEMQNiw9h — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) November 10, 2019

A pocas horas de que se efectuó la boda, la única que ha felicitado a Dulce María es Anahí en su cuenta oficial de Instagram: “Que sea una vida llena de alegrías y que Dios bendiga a la familia que hoy comienzan”.

La exRBD lució vestido de novia blanco, de manga larga y escote discreto. El cabello lo lleva suelto con una , tiene una un atiara, mientras él viste con smoking negro, camisa blanca y moño al cuello.

Su primer baile

“Despierta América” publicó un vídeo en su página de Instagram con los ya esposos bailando el tema “Close Your Eyes”, de Rhodes. Hay otra imagen que difunde el programa en la que Dulce María y Francisco se dan un beso frente a sus invitados.

No hay mala relación

Hace unos días, Dulce María informó que ninguno de sus compañeros del grupo RBD asistiría a su boda debido a motivos de trabajo y otros compromisos, lo cual no significa que lleven mala relación.