MÉXICO.— Un niño prodigio de tan solo siete años, se ha convertido en noticia, luego de darse a conocer el “Vals del aislamiento”.

Melodía que él mismo compuso con la finalidad de apoyar a quienes padecen la infección por coronavirus.

Ahora está composición está siendo considerada como una canción capaz de brinda paz y esperanza.

Stelios Kerasidis is a 7-year-old Greek piano prodigy who has composed a song for the world in isolation pic.twitter.com/KX6M4W5SLY