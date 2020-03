Niurka asegura que su hija Romina podría ser "Aventurera", sí quisiera

MÉXICO.— Niurka estuvo presente en el reestreno de la obra "Los negros pájaros del adiós", donde su hija Romina hizo su debut en el teatro de cámara.

Orgullosa y acompañada de sus hijos Emilio Osorio y Kiko Marcos, la actriz se mostró muy contenta por la gran actuación que dio Romina.

"Esto es un drama y me encanta porque establece la versatilidad de Romina, no sólo en comedia, historias comunes, divertidas, musicales, sino dramático también; yo no podría hacer algo así, me muero de la risa o la gente lo hace", dijo la actriz cubana.

Ella puede ser la siguiente "Aventurera"

Tanto confía Niurka Marcos en el talento de su hija, que asegura que Romina podría interpretar sin problema el papel protagónico de "Aventurera".

Musical que si recordamos han pasado estrellas como Edith González, Itatí Cantoral, Susana González, Ninel Conde, entre otras.

"Le dije a Juan (Osorio) que si no tenía o no encontraba a la próxima aventurera, pensara en Romina, ella está lista, canta, baila, actúa y sí es vedette. Con la pena, esa 'perrita' sí es vedette, ella ladra y muerde como su madre".

Romina en un amor tóxico

Serena y concentrada en su personaje de Angélica, Romina se desenvolvió muy bien en escena.

La hija de Niurka le da vida a una joven enamorada en silencio de su mejor amigo, quien vive un amor tóxico con una mujer mayor que él y que lo lleva a un desenlace trágico.

